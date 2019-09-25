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Минфин считает правильным ограничить срок обращения за страховым возмещением в АСВ

Минфин считает правильным ограничить срок обращения за страховым возмещением в АСВ - замминистра.

Володин предложил найти источники финансирования для инвестиционных инициатив регионов
По словам председателя Госдумы, "развивая экономику регионов, мы будем развивать экономику России"
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