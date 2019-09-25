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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Bloomberg: Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти быстрее, чем планировалось

По словам источника агентства, Саудовская Аравия восстанавливает добычу примерно с недельным опережением графика

ТАСС, 25 сентября. Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco восстанавливает уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак на ее объекты, с опережением графика. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, текущие производственные мощности компании составляют 11,3 млн баррелей в сутки. Таким образом, отметили собеседники агентства, Saudi Aramco восстанавливает добычу примерно с недельным опережением графика. В том числе мощность объектов в Абкаике сейчас составляет 4,92 млн б/с, в Хурайсе - 1,3 млн б/с.

Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco, ответственность за которые взяли на себя повстанцы-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", привело к падению примерно половины добычи в Саудовской Аравии, которая до атак составляла 9,8 млн баррелей в сутки. Террористы атаковали НПЗ в Абкаике, крупнейший в мире, на котором перерабатывалась нефть сразу с нескольких месторождений. Это привело к потере поставок объемом 4,5 млн баррелей в сутки. Нападению подверглось также второе по величине месторождение в стране - Хурайс.

Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить уже 17 сентября. Вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия рассчитывала к октябрю. Поставки нефти полностью возобновлены за счет использования запасов. Инцидент вызвал крупнейшие в мировой истории перебои с добычей топлива.

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Саудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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