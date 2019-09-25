На границе КБР и Северной Осетии отремонтируют участок трассы "Кавказ"

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. На границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии (КБР) отремонтируют пять км. федеральной трассы "Кавказ". Работы идут согласно графику, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На границе Северной Осетии и КБР отремонтируют пять км трассы Р-217 "Кавказ". Работы начались между населенными пунктами Урух и Змейская на четырехполосном участке федеральной автодороги (км 497 - км 502) в августе этого года и идут согласно графику",- говорится в сообщении.

В настоящее время подрядная организация демонтирует старое покрытие и устраивает выравнивающий слой. "Также выполняются работы по укладке верхнего слоя дорожной одежды с использованием геосетки и высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА)", - добавили в компании.

Отмечается, что особое внимание уделено повышению уровня безопасности дорожного движения: расширят две переходно-скоростные полосы для съездов и заменят осевое барьерное ограждение. Помимо этого нанесут термопластиковую разметку, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики. А для комфорта жителей оборудуют три новых остановочных комплекса и обновят два пешеходных перехода.

"Ремонт на пятикилометровом участке IВ категории планируется завершить к концу ноября этого года", - уточняется в сообщении.

Федеральная автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" является частью двух европейских и одного азиатского автотранспортных маршрутов. Общая протяженность трассы составляет 1 тыс. 118 км, из них 141 км проходит по территории Кабардино-Балкарии, а 65 км - по Северной Осетии.