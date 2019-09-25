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Банкротство туроператора Thomas Cook

Польская и немецкая "дочки" Thomas Cook объявили о банкротстве

Ранее о банкротстве объявила сама материнская компания

ВАРШАВА,БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Польская туристическая компания Neckermann Polska, входящая в британскую туристическую группу Thomas Cook объявила о банкротстве. Об этом сообщили власти Мазовецкого воеводства.

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"В ближайшие дни правление компании подаст в Районный суд Варшавы заявление о банкротстве Neckermann Polska, - отметили в управлении воеводства.

В настоящее время в поездках от этой фирмы в разных странах находятся 3600 туристов.

Германское подразделение туроператора Thomas Cook GmbH также объявило о своей неплатежеспособности. Соответствующее обращение было направлено в среду в суд, отмечается в заявлении фирмы.

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ГерманияПольшаБанкротство туроператора Thomas Cook
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