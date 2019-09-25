"Новотранс" начал строительство вагоноремонтного завода в Ленобласти за 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Новотранс" приступила к строительству Балтийского вагоноремонтного завода "Новотранс" в Волосовском районе Ленинградской области, инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду президент ГК "Новотранс" Константин Гончаров.

"Выход Балтийского вагоноремонтного завода (БВРЗ) на проектную мощность до 30 тыс. отремонтированных вагонов и порядка 36 тыс. колесных пар ежегодно мы планируем во втором полугодии 2021 года. Инвестиции составят более 1,5 млрд рублей", - сказал Гончаров на церемонии закладки первого камня в основание будущего предприятия.

Запуск завода позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Налоговые отчисления предприятия составят 1 млрд рублей, добавил глава БВРЗ.

Соглашение о реализации проекта власти Ленинградской области и Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс" подписали в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме

ГК" Новотранс" также реализует на территории Ленинградской области проект универсального терминала Lugaport в порту Усть-Луга. В проект будет инвестировано 45 млрд рублей. Годовой грузооборот терминала составит 24-28 млн тонн.