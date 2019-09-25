Объем инвестиций России в проекты недропользования Венесуэлы может достичь $1 млрд

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инвестиции России в проекты в области недропользования в Венесуэле могут достичь порядка $1 млрд. Об этом говорится в материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

"Во время визита в Москву Мадуро в декабре 2018 года руководством Роснедр подписан Меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования, открывающий российским компаниям возможности подключиться к разработке месторождений полезных ископаемых в Венесуэле. Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объемы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка $1 млрд", - говорится в материалах.

Основу двусторонних экономических отношений Москвы и Каракаса составляют инвестпроекты в сфере освоения энергетических ресурсов Венесуэлы, в том числе с участием Национального нефтяного консорциума, в котором принимают участие "Роснефть" и "Газпром нефть", а также компаний "Газпром" и "Интер РАО". Заметным потенциалом обладает и сотрудничество в области промышленности, отмечается в материалах. Так, "КамАЗ" поставляет в Венесуэлу грузовые автомобили, автобусные шасси и запасные части. На четырех заводах в разных регионах Венесуэлы организована сборка автобусов. В рамках этого проекта создано более 1,1 тыс. рабочих мест.

Кроме того, стороны проводят работу по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства. "Увеличение объемов взаимной торговли в последнее время было обеспечено главным образом за счет отгрузки зерна из России. В минувшем году Россия поставила в Венесуэлу 254 тыс. тонн зерна на сумму свыше $57 млн, в текущем году планируется поставить до 600 тыс. тонн зерна", - говорится в материалах.