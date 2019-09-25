Володин предложил найти источники финансирования для инвестиционных инициатив регионов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил найти источники для подкрепления инвестиционных проектов регионов, с тем чтобы обеспечить поставленную президентом РФ задачу "рывка" в развитии регионов. Об этом он заявил на встрече фракции "Единая Россия" с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым.

"Когда мы говорим о развитии регионов, речь идет о возможностях реализовать инвестиционные проекты. Без этого регионы развиваться не будут. Хотя их налоговая база прирастает, но рывка ждать не приходится. А именно эту задачу поставил президент РФ в своем послании", - отметил председатель Госдумы.

Он пояснил, что в регионах есть большое количество инвестиционных проектов, которые можно реализовать в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), в первую очередь - "инфраструктурные проекты, которые необходимы для того, чтобы бизнес в регионах реализовывал свои инициативы".

Володин привел в качестве примера Калужскую область. "Мы говорили о Калуге, которая много сделала для этого. Но это была их инициатива, хотя в тяжелое время их поддержали президент и правительство, чтобы они вышли из трудного положения, потому что набрали под это ресурсы", - рассказал он.

"Другие регионы боятся. Более того, они все находятся в договорных отношениях с Министерством финансов. В связи с этим было бы правильно пакет инвестиционных инициатив, которые есть в регионах, каким-то образом подкрепить. Это должно быть недекларативно. Мы должны продумать, за счет каких источников регионы могли бы развивать экономику. Развивая экономику регионов, мы будем развивать экономику России", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что реализация таких проектов - это "рабочие места и развитие экономики совершенно другими темпами". "Если этот вопрос мы ставим как приоритетный, то по итогам рассмотрения бюджета мы сможем выйти к избирателям и регионам сказать, что у них есть возможность развиваться в рамках каждого субъекта", - резюмировал он.