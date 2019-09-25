Власти Воронежской области одобрили концепцию "Новапорта" по строительству авиаузла

ВОРОНЕЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев одобрил предложенную компанией "Новапорт" концепцию строительства авиаузла, которая рассчитана на рост пассажиропотока в три раза. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Главе региона представлены предпроектные проработки нового здания терминала внутренних воздушных авиалиний и концепция дальнейшего развития инфраструктуры. <...> Планируется, что после окончательного завершения всех работ новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать около 2,5 млн пассажиров в год, то есть в три раза больше, чем в настоящее время", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реконструкция аэропорта начнется в 2020 году и пройдет в четыре этапа. "Сначала будет построен терминал для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний, затем пройдет его техническое дооснащение под международные рейсы и создание сектора по комплексному обслуживанию (прилет-вылет) пассажиров из стран таможенного союза. Далее площади аэровокзала будут увеличены для обслуживания перспективного пассажиропотока", - поясняли в пресс-службе.

В начале сентября компания "Новапорт" почти за 3 млрд рублей приобрела Воронежский аэропорт. Компания намерена вложить в развитие авиаузла около 5 млрд рублей, построить новый пассажирский терминал и почтовый хаб для Центральной России.

В 2018 году пассажиропоток Воронежского аэропорта Чертовицкое (в 2019 году ему присвоили имя Петра I), составил 770 тыс. человек. Он может принимать все основные типы воздушных судов, но пропускная способность аэровокзала ограничена.