Совокупные инвестиции Росатома в ветропарк в Адыгее превысили 23 млрд рублей

МАЙКОП, 25 сентября. /ТАСС/. Объем совокупных инвестиций компании "Новавинд" (входит в ветроэнергетический дивизион Росатома) в проект строительства первого ветропарка компании мощностью 150 МВт в Адыгее превысил 23 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора "Новавинд" по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерук.

"Объем инвестиций совокупно составил более 23 млрд рублей.", - сказал он.

"ВетроОГК" (входит в "Новавинд") в 2017 году выиграла конкурсы на строительство в России ветропарков совокупной мощностью почти 1 ГВт. Из них 150 МВт было решено построить в Адыгее.

Технологическим партнером российской компании в этом вопросе стала голландская компания Lagerwey.