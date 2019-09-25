Комитет Думы одобрил упрощение идентификации адресатов переводов почтой до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предоставляет организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физлиц, которые проводят или получают почтовые денежные переводы на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей. Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми на его основе нормативными правовыми актами, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физических лиц при осуществлении или получении ими почтовых переводов денежных средств независимо от суммы такого перевода.

При этом в РФ в 2017-2018 годах проведена национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в соответствии с которой деятельность организаций федеральной почтовой связи не включена в группы высокого и повышенного рисков, указывают авторы документа.

При проведении упрощенной идентификации, предложенной законопроектом, в отношении физлица будут устанавливаться сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, которые также входят в состав сведений, указание которых обязательно при заполнении бланка почтового перевода. "Соответствующее изменение полностью отвечает рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег", - говорится в пояснительной записке.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 октября.