Гранты фермера Ингушетии по итогам 2019 года составят около 126 млн рублей

МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии выделят в 2019 году на развитие фермерских хозяйств гранты порядка 126 млн рублей, предусмотренных региональным проектом "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Об этом сообщил в среду ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

"В рамках нацпроекта у нас предполагаются гранты, это где-то в пределах 126 млн рублей в 2019 году. Гранты будут распределяться по балльной системе. Их получат люди, которые непосредственно занимаются сельским хозяйством, и те, кто сельским хозяйством только собирается заняться", - сказал Албаков.

По его словам, грантовая поддержка в рамках нацпроекта позволит увеличить в регионе количество фермерских хозяйств, создать новые рабочие места и увеличить поголовье скота. Отбором грантополучателей будет заниматься специальная комиссия.

"Комиссия уже начала работу, в ближайшее время гранты будут выданы сельхозтоваропроизводителям, которые пройдут отбор. В этом году заявки на получение гранта подали около 900 человек, а получат, к сожалению, только 80-110 человек максимум. Начинающий фермер сможет получить около 1 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".