Структура Росатома планирует ввести ветропарк на 150 МВт в Адыгее до конца 2019 года

МАЙКОП, 25 сентября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию самого крупного в России на данный момент ветропарка мощностью 150 МВт, который строит в Адыгее компания "Новавинд" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома), запланирован до конца этого года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора "Новавинд" по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерук.

"В настоящий момент закончены на 80% все механосборочные операции и на части машин мы уже приступили к пуско-наладочным работам - это когда происходит проверка всех систем, когда происходит уже наладка оборудования для подготовки введения его в эксплуатацию. Мы планируем в 2019 г. ввести этот ветропарк, под Новый год", - сказал он.

Планируется, что ввод ветропарка в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно, но между этапами предусмотрен короткий промежуток времени.

"У нас на сегодняшний день предусмотрена очередность, но пока мы видим, что возможно у нас будет получаться вводить это с очередностью буквально через короткий промежуток времени. То есть фактически, и потребитель, и Единая энергетическая система увидят сразу фактически все 150 МВт в единой энергетической сети Российской Федерации", - отметил Нестерук.

Строительство ветропарка началось в сентябре 2018 года. Ввод ветропарка в эксплуатацию планировался ранее, но в октябре 2018 года стройка пострадала от паводка, спровоцированного обильными осадками, из-за чего сроки ввода энергообъекта были сдвинуты.

Нестерук также заметил, что на сроки ввода объекта в эксплуатацию повлияла и необходимость доработки технической документации.

"Эта конструкторская разработка дает определенные преимущества по сравнению с многими конкурентами. Но у нашего технологического партнера не было до этого крупной серийной сборки и производства их машин. Поэтому нам пришлось очень большие усилия прямо здесь, в Адыгее в том числе, приложить для того, чтобы уточнить, доработать конструкторскую документацию. Мы перерабатывали ту техническую документацию, которая позволяет и монтировать этот ветропарк, и вводить в эксплуатацию, и в последующем его эксплуатировать", - пояснил Нестерук.

О парке

На площадке в Адыгее будут установлены 60 ветробашен мощностью 2,5 МВт каждая, полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Монтаж основного оборудования подстанции 220 кВ и строительство линии электропередачи 220 кВ для технологического присоединения к внешним сетям уже начался. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч в год.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить энергодефицит региона на 20%.

"Ветроэлектростанция поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях, после запуска ветропарка энергодефицитность Адыгеи сократится на 20%. Будут созданы новые рабочие места, в бюджет региона поступят дополнительные налоговые отчисления", - сказал глава Адыгеи.