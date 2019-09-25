{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже

В ведомстве отметили, что новый объем нужно определить в размере не более 10 кг
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство считает, что одним из основных каналов перевозки браконьерской лососевой икры являются пассажирские авиаперелеты, поэтому агентство предлагает ограничить разрешенный объем икры в багаже и ручной клади на уровне не более 10 кг, но в том случае, если с собой у пассажира нет соответствующего сопроводительного документа. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Мы с Минтрансом на эту тему общались и считаем, что нужно поручить Минсельхозу России совместно с Россельхознадзором, Росрыбаловством и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в целях пресечения нелегальных каналов поставки подготовить проект нормативно-правовых актов, которые предусматривали бы необходимость ветеринарных документов при транспортировке икры лососевых рыб. Полагаем, что такой объем (нужно) определить (в размере) не более 10 кг", - заметил он.

По его словам, сейчас в багажном отделении пассажирских самолетов перевозится порядка 200 тонн лососевой икры. Он заметил, что в основном таким способом транспортировки занимаются не пассажиры, а бортпроводники.

Он добавил, что сейчас физлица в самолетах могут перевозить партии икры более 25 кг.

 

Теги
Россия
В Росстате заявили, что данные о сентябрьских увольнениях являются прогнозом
Как отмечается в сообщении службы, корректнее анализировать уже случившиеся увольнения
Читать полностью