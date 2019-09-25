Глава Сбербанка назвал МВФ "абсолютно мертвым органом"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает Международный валютный фонд (МВФ) "абсолютно мертвым органом". Такое мнение он высказал на международном конгрессе аудиторов ИНТОСАИ.

"Я про высшие органы аудита мало что могу сказать, а про международные организации типа МВФ [Международный валютный фонд] - они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформам. Много лет уже об этом ведутся разговоры и многие люди всю жизнь за счет этих разговоров питаются. МВФ - абсолютно мертвый орган, на мой взгляд", - сказал Греф.

Глава Сбербанка также посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от МВФ. "Потому что у них никакого "дисрапта" нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций", - добавил он.