Минобороны РФ в рамках северного завоза доставило в Арктику 30 тысяч тонн грузов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суда "Оборонлогистики" в 2019 году по госконтрактам с Минобороны РФ выполнили 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля, доставив около 30 тысяч тонн военных и строительных грузов. Об этом в среду сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.

"В регион доставлялись различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику. Кроме того, в поселок Белушья Губа на Новой Земле были доставлены материальные средства для оборудования вновь построенной школы муниципального образования", - сообщили в Минобороны.

Там напомнили, что в прошлом году объем перевозок грузов в Арктику в интересах военного ведомства составил 11 тысяч тонн.

По данным Минобороны, основными портами погрузки для доставки грузов в пункты Арктики являлись Мурманск, Архангельск, Владивосток, Ванино, Петропавловск-Камчатский. На арктических островах разгрузочные работы осуществлялись на необорудованный берег с использованием рейдовых плавсредств.

В рамках программы по очистке Арктики также обеспечен вывоз более 3 тысяч тонн металлолома и устаревшей техники с о. Котельный и из пунктов архипелага Новая Земля. В настоящее время завершается вывоз 180 тонн с о. Врангеля.

"Оборонлогистика" определена единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России работ и услуг в 2019 и 2020 году, связанных с доставкой грузов в Арктическую зону РФ и Дальневосточный регион.