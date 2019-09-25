Почти 15 млрд рублей потребуется на строительство онкоцентра в Краснодаре

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство онкологического центра в Краснодаре, призванного решить проблему нехватки мест в существующем, оценивается в 14,6 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

"Планируется, что общий объем финансирования строительства онкоцентра на период до 2026 года составит 14,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Строительство онкологического центра на тысячу мест на территории крупного медицинского кластера в Краснодаре планируется начать в 2021 году.

Нагрузка на существующий краевой онкодиспансер в Краснодаре в два раза превышает ту, на которую он рассчитан. Новый онкоцентр построят на территории нового медицинского кластера в Краснодаре общей площадью 58 га, куда также войдут больница скорой помощи, краевая инфекционная больница для взрослых и детей, реабилитационный центр, наркодиспансер.