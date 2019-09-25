Более 30 компаний участвуют в эксперименте маркировки молока

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 30 компаний, в том числе крупные производители, участвуют в эксперименте маркировки молока. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"На текущий момент в эксперименте участвует более 30 компаний, в том числе крупнейшие производители. Еще раз призываю участников оборота молочной продукции активно подключаться к эксперименту для использования всех возможностей комфортного перехода к обязательной маркировке", - сказал министр, отметив, что эксперимент является добровольным.

Он уточнил, что производители готовой молочной продукции, входящие в Национальный союз производителей молока "Союзмолоко", не принимают участие в эксперименте.

"Союзмолоко" ранее просило Минсельхоз и Минпромторг РФ сопоставить расходы на маркировку молока с финансовой выгодой от ее введения в рамках эксперимента. По предварительным оценкам организации, совокупные единовременные инвестиции составят для отрасли около 25 млрд рублей, а ежегодные затраты - около 20 млрд рублей. При этом чистая прибыль всей отрасли, по оценкам Росстата, в 2018 года составила 35 млрд рублей.

Как пояснил Мантуров: "Без [производители, входящие в "Союзмолоко"] их непосредственного участия сопоставить расходы этих конкретных производителей на маркировку молока с финансовой выгодой от ее введения просто невозможно".

Оператор маркировки

Оператор государственной информационной системы маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил ТАСС, что начатый 15 июля пилот по маркировке готовой молочной продукции позволит обкатать технологию и в управляемом режиме подготовиться к обязательной маркировке.

"Благодаря маркировке будет реализована полная прослеживаемость продукции - цифровой код, защищенный криптографией, позволяет проследить за тем, как перемещается товар от места производства и до кассы, а потребитель может узнать о товаре всю правду, воспользовавшись приложением для своего смартфона", - отметили в ЦРПТ.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.