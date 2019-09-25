В Татарстане с начала 2019 года зарегистрировалось свыше 30 тысяч самозанятых граждан

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана зарегистрировали более 30 тысяч жителей в статусе самозанятых граждан с начала 2019 года. Об этом в среду в послании Госсовету республики сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В августе текущего года сообщалось о регистрации 26 тысяч самозанятых. Большая часть которых проживает в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском муниципальном районе республики.

"В этом году Татарстан участвует в пилотном проекте по внедрению нового налогового режима для самозанятых граждан. В настоящее время их у нас уже зарегистрировано более 30 тысяч человек. Для многих статус самозанятого - это хороший старт, а также возможность выйти на правовое поле, получить легальный доход и сформировать хорошую кредитную историю", - сказал он.

По данным Минэкономики Татарстана, в 2018 году в республике осуществляли деятельность 159 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Их оборот достиг 1,8 трлн рублей. Доля малого и среднего бизнеса в Валовом региональном продукте республики составляет порядка 25%.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Татарстана, Москвы, Подмосковья и Калужской области. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог".

Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин сообщал, что самозанятыми с начала года зарегистрировались 201 тыс. человек, из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями.

Содействие занятости населения является одной из задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда".