Липецкие власти с нового года поднимут зарплаты воспитателям и медсестрам

ЛИПЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Липецкой области со следующего года намерены поднять заработную плату работникам дошкольных учреждений и младшему медперсоналу поликлиник и больниц. Об этом сообщил глава администрации области Игорь Артамонов на выездном совещании, посвященном данному вопросу.

"Мы приняли решение о повышении с января 2020 года зарплат работникам дошкольных и медицинских учреждений, в частности, воспитателям и младшему медперсоналу", - сказал он, не уточнив размер ожидаемого повышения. При этом он подчеркнул, что одной из главных задач местных властей должно стать искоренение ситуации, когда люди за свой ежедневный труд получают 10-12 тыс. рублей в месяц. "Также рассмотрим возможность перераспределения субсидий, постараемся сделать все, чтобы зарплаты жителей Липецкой области начали расти", - отметил Артамонов.

Кроме того, по его словам, власти региона готовы помогать областным предприятиям любых форм собственности в работе по повышению заработной платы сотрудникам. "Мы готовы строить диалог, ждем предложений, ищем способы помочь, чтобы вы могли повышать зарплату своим сотрудникам", - сказал глава региона, обращаясь к присутствовавшим на совещании предпринимателям. Между тем он обратил внимание, что поддержка будет распространяться только на те предприятия, которые исправно платят налоги и не загрязняют экологию.