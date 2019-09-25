Росатом изучит вопрос экспорта водорода в Японию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Русатом Оверсиз" и Агентство по природным ресурсам и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки в 2020-2021 годы технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию. Об этом говорится в сообщении Росатома.

В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза.

"Сегодня Япония входит в число лидеров по развитию водородной экономики. Водородные технологии имеют значительный потенциал применения в различных сферах: от генерации электричества до транспорта, отопления и промышленных процессов. При этом, очень важно обеспечить экологически чистое производство водорода. Росатом рад предложить свои компетенции в сфере производства чистой энергии, оборудования и реализации международных проектов для сотрудничества с Японией в области развития глобальной цепочки поставок водорода", - приводятся в сообщении слова вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса "Русатом Оверсиз" Антона Москвина.

"Русатом Оверсиз" - компания Госкорпорации "Росатом", ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения Росатома.