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Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты питания

Так, с 1 января подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб, указал аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты питания на фоне позитивных итогов уборочной кампании, заявил в Госдуме аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.

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"При росте объема производства сельхозпродукции - если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% - необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины. Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство", - сказал Каульбарс.

Он напомнил, что в ходе выступления на правительственном часе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. В частности, урожай зерна в этом году ожидается на уровне 118 млн тонн, а прогноз по сбору пшеницы повышен с 75 млн до 78 млн тонн.

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