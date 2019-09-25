Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты питания

"При росте объема производства сельхозпродукции - если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% - необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины. Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство", - сказал Каульбарс.

Он напомнил, что в ходе выступления на правительственном часе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. В частности, урожай зерна в этом году ожидается на уровне 118 млн тонн, а прогноз по сбору пшеницы повышен с 75 млн до 78 млн тонн.