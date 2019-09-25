В Северной Осетии в четыре раза снижены сроки постановки недвижимости на кадастровой учет

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия снизила сроки постановки недвижимости на кадастровый учет с 20 до пяти дней. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по республике Казбек Токаев.

"В среднем процедура постановки недвижимости на кадастровый учет занимает пять дней, раньше было 20 дней. Это стало возможным благодаря комплексной работе, которую проводит наше ведомство с органами государственной власти, кадастровыми инженерами, правообладателями, юридическими лицами", - сказал Токаев.

По его словам, также республика смогла достичь самых низких в стране показателей по отказу в учете в регистрационной сфере. "Мы сегодня имеем самые низкие в стране показатели по приостановке и отказу [в постановке] на кадастровый учет. Снизили сроки раза в два-три. Нами в последнее время проводится анализ работы в ведомстве, и если выявляются необоснованные приостановки и отказы, то мы проводим служебные проверки", - отметил руководитель управления Росреестра по республике.

Улучшению показателей в сфере кадастрового учета также способствует налаженная с многофункциональными центрами (МФЦ) работа. Сотрудники МФЦ проводят в центрах семинары для качественного оформления приема документов.

По данным пресс-службы Федеральной кадастровой палаты Росреестра, лучшие показатели в России по постановке недвижимости на государственный кадастровый учет вместе с Северной Осетией отмечены в Мордовии и Ставропольском крае.