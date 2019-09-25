В ФАС обсуждают идею создания лоукостеров для стран СНГ и ЕАЭС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 25 сентября. / ТАСС/. Идея создания лоукостеров в масштабе СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждается, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

"Эта идея обсуждается, потому что она транспортную подвижность и мобильность нашего населения должна увеличить. И речь идет не только о Казахстане и Белоруссии, но и в масштабе СНГ, и в масштабе пяти государств - участников Евразийского экономического союза", - сказал Цыганов.

По его словам, в настоящее время вопрос находится на стадии переговоров.

"Но пока о готовых решениях разговоры не идут, потому что в каждой стране существует своя транспортная компания, они проводят свою политику", - добавил представитель ведомства.