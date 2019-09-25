Стоимость нового моста в Саратовской области составляет более 70 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Капитальные затраты на создание нового моста через Волгу в Саратовской области оцениваются в 70 млрд рублей. Он соединит областной центр с Энгельсом. Об этом в среду сообщил глава области Валерий Радаев в рамках "часа субъекта" в Совете Федерации.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала ГТРК "Саратов" сообщил, что проектирование нового моста через реку Волгу планируется начать в Саратовской области уже в следующем году.

"Сумма капитальных затрат на объект - свыше 70 млрд рублей", - сказал Радаев.

Сейчас в Саратове два автомобильных моста, которые соединяют областной центр с находящимся на другой стороне Энгельсским районом. Один из них был открыт в 1965 году и требует реконструкции.