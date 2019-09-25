Нелегальный оборот в легкой промышленности России снизился на 13% за четыре года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объемы нелегального оборота в легкой промышленности РФ за четыре года сократились на 13%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Сейчас в сфере легкой промышленности наблюдается постепенное улучшение ситуации с нелегальным оборотом. За четыре года его объемы снизились на 13% - с 31% до 18%", - сказал министр.

При этом Мантуров отметил, что по итогам госкомиссии была поддержана идея создания Центра подтверждения соответствия продукции легкой промышленности, состоящего из семи подразделений: пять испытательных лабораторий, орган инспекции и орган сертификации.

"Уверен, что появление государственного центра с отраслевой экспертизой в легпроме даст возможность игрокам рынка получать качественную и чистую услугу по сертификации товаров", - отметил министр.