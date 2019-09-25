На Кубани инвесторам увеличили срок завершения долгостроев до пяти лет

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли в среду поправки в краевые законы о защите прав дольщиков, увеличив срок завершения проблемных объектов инвесторами до пяти лет, сообщила пресс-служба ЗСК.

"Депутаты на пленарном заседании приняли поправки в уже действующие на территории региона законы, которые регулируют процедуру предоставления юрлицам в аренду земель, находящихся в госсобственности. Законопроект был подготовлен в целях продолжения работы по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Завершать начатое инвесторы теперь смогут в течение 5 лет. Таким образом создаются наиболее благоприятные условия для деятельности компаний, взявшихся довести работу до конца по тому или иному долгострою", - говорится в сообщении.

Также инвесторы смогут теперь достраивать объекты застройщиков, признанных банкротами. В 2019 году в суд направлены заявления о банкротстве в отношении 39 застройщиков.

"Принятием этого закона мы совершенствуем существующую систему защиты участников долевого строительства. Для нашего края это направление работы обладает особой значимостью. Кубань - безусловный лидер по возведению жилья в ЮФО и уже давно в первой тройке субъектов Российской Федерации. Защитить людей, вкладывающихся в долевое строительство, и добросовестных застройщиков - наша прямая обязанность", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Проблемы в строительной сфере региона

Ранее в Краснодарском крае для решения проблемы обманутых дольщиков был принят закон о предоставлении в аренду инвесторам, которые берутся за завершение долгостроев, земельных участков. При этом завершить строительство проблемного объекта и сдать его в эксплуатацию инвесторы должны были успеть за три года.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства. Инвестиционно привлекательными являются 112 объектов, для их завершения власти ищут инвесторов, для 13 объектов инвесторы уже найдены, заключены соглашения об их завершении. Еще 108 домов застройщики достроят сами, 3 объекта по решению губернатора будут достроены за счет краевой субсидии.

Федеральные власти окажут региону содействие в завершении 29 инвестиционно непривлекательных объектов долевого строительства. Депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. Также власти Краснодарского края создадут государственную компанию и фонд, которые в дальнейшем достроят самые проблемные дома региона. По состоянию на первое полугодие 2019 года с задержками вводятся в эксплуатацию уже менее 2,5% от общего объема новостроек.