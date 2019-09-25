В Пензенской области открылся комплекс по производству яиц индейки

НИКОЛЬСК /Пензенская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Авиаген Торкейз Рус" (дочернее предприятие международной компании Aviagen Turkeys) открыла в среду комплекс по производству яйца индейки в Никольском районе Пензенской области. Это первое подобное предприятие в России, работа которого позволит индустрии по производству мяса индейки стать менее зависимой от импортных яиц.

"Сегодня открывается современная площадка материнского стада индейки. Для Пензенской области это важнейшее событие, это позволит компании "Дамате" (российский лидер по производству индейки, чьи мощности находятся в Пензенской области - прим. ТАСС) сократить ввоз [яиц индейки] на 8-12 млн штук в год", - отметил на открытии площадки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Инвестпроект стоимостью 2,5 млрд рублей предполагает строительство 10 площадок: пять цехов ремонтного молодняка, где птенцы содержатся первые 29 недель жизни, и пять цехов родительского стада, где производят яйцо. В среду компания запустила первую площадку родительского стада, птицу на нее запустят в начале октября. В комплексе уже функционируют четыре площадки ремонтного молодняка, пояснил ТАСС главный инженер компании Александр Полушкин.

До конца года компания планирует произвести 547 тыс. яиц, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области. За восемь лет предприятие выйдет на уровень производства 10 млн штук яйца индейки и 447 тонн мяса птицы в год. "У нас есть потенциал для производства 12 млн яиц в год", - отметил глава холдинга EW Group (включает в себя Aviagen Turkeys) Дирк Весйохан на встрече с главой региона Иваном Белозерцевым в среду.

Основным покупателем яйца индейки, произведенного в Никольском районе, будет группа компаний "Дамате". Компании подписали контракт на следующие восемь лет на поставку 8 млн яиц в год. Мощности комплекса позволят удовлетворить треть от потребностей российского рынка в яйце индейки.

Реализация инвестпроекта до 2020 года позволит создать в Никольском районе 119 новых рабочих мест.