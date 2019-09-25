Власти Татарстана скорректировали бюджет 2019 год с ростом доходов на 12,9 млрд рублей

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Бюджет Республики Татарстан на 2019 год скорректирован с ростом доходов на 12,9 млрд - до 275 млрд рублей и уменьшением его дефицита. Изменение в закон о республиканском бюджете приняты депутатами Госсовета региона в среду.

"Комитет рассмотрел предлагаемые изменения и предлагает законопроект принять в первом и третьем чтениях со следующими параметрами бюджета: на 2019 год по доходам в сумме 275 млрд 890,8 млн рублей, по расходам - 295 млрд 258,5 млн рублей, дефицит уменьшается на 3 млрд 610 млн рублей и составит 19 млрд 367,7 млн рублей", - сказал председатель комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Решение было принято большинством голосов депутатов.

Согласно последним изменениям в бюджет региона, которые были внесены в закон в июне текущего года, доходы республики составляли 262,9 млрд рублей, расходы - 285,9 млрд рублей.