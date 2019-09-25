Власти Хайнаня направят около $220 млн на борьбу с бедностью

ХАЙКОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань выделит 1,56 млрд юаней ($220,7 млн) для ликвидации бедности в регионе. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По его данным, власти планируют создать специальный фонд для финансирования крестьянских хозяйств. Помощь получат сельские жители в уездах Цюнчжун, Баотин, Боша и Линьгао. Малоимущие также начнут пользоваться займами и льготными ссудами для развития малого бизнеса и создания небольших фермерских хозяйств.

Власти Китая ведут планомерную работу по ликвидации бедности в стране к 2020 году. С 2013 по 2017 год благодаря мерам правительства порог бедности преодолели 68 млн жителей страны. В 2018 году Китаю удалось сократить число бедных еще на 10 млн человек. Среди них и жители провинции Хайнань.

Усилия по подъему уровня жизни граждан власти этого региона осуществляют наряду с активной работой по строительству и продвижению пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.