Путин: власти России заинтересованы в рекомендациях Счетной палаты в экономической сфере

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские власти нуждаются в рекомендациях Счетной палаты по корректировке экономической и социальной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI).

"Взвешенные, точные и реалистичные рекомендации ваших коллег, в данном случае Счетной палаты России, по корректировке, настройке текущей экономической и социальной политики, безусловно, востребованы. Об этом мы и договаривались с руководством Счетной палаты при начале работы в новом составе этого органа государственной власти", - сказал Путин.

По его словам, правительство РФ и власти регионов открыты для такого сотрудничества.

Национальные проекты

Президент также заявил о своей поддержке руководства Счетной палаты при проведении финансового аудита и комплексного анализа эффективности национальных проектов и инвестиционных программ.

"Поддерживаю настрой руководства Счетной палаты не только выявлять, фиксировать проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом национальных проектов и инвестиционных программ, оценкой того, насколько их конкретное наполнение, практические меры отвечают тем вызовам, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, в частности, наша страна, Россия, как они работают на повышение конкурентоспособности всей страны и улучшение жизни, расширение возможностей для каждого человека", - сказал Путин.

По его словам, такой смысловой, проактивный и адресный подход все чаще используется высшими органами государственного аудита по всему миру.

"Хотел бы отметить большую качественную работу ваших коллег из Счетной палаты России, их стремление ориентироваться на самые строгие стандарты, принципиальность и непредвзятость при оценке эффективности бюджетных расходов и инвестиций, государственного управления в целом, готовность повышать прозрачность и доступность полученной информации для общества и для граждан", - добавил президент РФ.

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