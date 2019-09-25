Минэнерго обсуждает изменения механизма отбора проектов ТЭС по квоте правкомиссии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ обсуждает предложения по изменению механизма отбора проектов по модернизации тепловой генерации до 2025 года в рамках квоты правительственной комиссии. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента развития электроэнергетики министерства Андрей Максимов.

"Механизм отбора [проектов] - у коллег есть предложения. Мы сейчас обсуждаем механизм отбора проектов по квоте правкомиссии. Обсуждаются предложения по изменению механизма отбора: разные ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС), Минэкономразвития направило свои предложения, участники рынка - производители и потребители", - сказал Максимов.

Он отметил, что изменения механизма оплаты не обсуждаются.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что решение по размеры квоты правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики на отбор проектов модернизации тепловой генерации до 2025 года надо принимать в ближайшее время.

По информации "Системного оператора", в предварительный перечень проектов и генерирующих объектов с вводом в 2025 году включено 25 проектов (из 69 заявленных) суммарной установленной мощностью 4 ГВт, из них в первой ценовой зоне (Европейская территория РФ и Урал) - 18 проектов суммарной установленной мощностью 3,3 ГВт, во второй ценовой зоне (Сибирь) - 7 проектов суммарной установленной мощностью 732 МВт. Часть проектов - 15% от общей квоты или 621 МВт - к предварительно отобранным еще отберет правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики. Минэнерго ранее предлагало увеличить квоту правкомиссии до 2,5 ГВт.