Депутаты Кубани поддержали субсидирование местных авиаперевозок для развития курортов

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края поддержали субсидирование региональных авиаперевозок для развития курортов Кубани. Об этом в среду сообщил журналистам спикер законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

"Кубань посещает значительное число туристов, при условии расширения конкурентного поля наша общая задача - привлечь большее количество отдыхающих на курорты Краснодарского края. Субсидирование - это одна из обоснованных мер, которая даст возможность жителям других регионов посетить наш край", - сказал он.

Субсидирование региональных авиарейсов позволит авиаперевозчикам, заинтересованным в развитии прямого авиасообщения, выдержать ценовую конкуренцию с трансферными рейсами через Москву.

"Предоставление субсидий авиаперевозчикам будет осуществляться в порядке и на условиях, установленных правовым актом администрации Краснодарского края", - уточнил глава парламента Кубани.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В 2018 году Кубань посетили около 16,2 млн туристов. Пляжный отдых, в том числе в Сочи, является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.