Дату старта эксперимента маркировки минеральной воды определят в декабре

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Введение маркировки минеральный воды, в частности определение срока начала соответствующего эксперимента, может быть решено на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в декабре. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании госкомиссии.

"Рассмотрим (вопрос введения маркировки минеральной воды - прим. ТАСС) на следующем заседании госкомиссии в конце года", - сказал министр.

По итогам госкомиссии решено создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.

Оператор государственной информационной системы маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил ТАСС, что готов включиться в работу по маркировке воды, если такое решение будет принято государством совместно с бизнесом.

"После этого во время пилотного проекта будут проработаны все технические вопросы, чтобы переход к обязательной маркировке был удобным для отрасли и не требовал дополнительных затрат. В других отраслях это уже удалось", - сообщили в ЦРПТ, отметив, что уже тестируются технологии маркировки бутилированной воды.

О маркировке минеральной воды

В июле 2019 года стало известно, что Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране.

Ранее сообщалось, что соответствующий эксперимент может пройти в России с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.