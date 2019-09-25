Дома проблемных застройщиков на Кубани достроят инвесторы

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кубани приняли поправки в законопроект, разрешающий инвесторам достраивать объекты застройщиков в состоянии банкротства, сообщила пресс-служба краевого парламента.

"Поправки позволят применять закон о дополнительных мерах по защите пострадавших дольщиков к объектам, застройщики которых находятся в состоянии банкротства", - цитирует пресс-служба руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максима Карпенко.

Кроме того, в законе также изменятся сроки реализации проектов инвесторами. Теперь они смогут завершить строительство объекта в течение пяти лет.

"Таким образом, создаются наиболее благоприятные условия для деятельности компаний, взявшихся довести работу до конца по тому или иному долгострою. Принятием этого закона мы совершенствуем существующую систему защиты участников долевого строительства", - сказал спикер законодательного собрания региона Юрий Бурлачко, слова которого приводит пресс-служба.

Краснодарский край находится на втором месте среди российских регионов по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 227 объектах долевого строительства в регионе. По итогам проведенной ревизии установлено, что на завершение проблемных объектов на Кубани необходимо около 27,5 млрд рублей.