Путин призвал другие страны присоединиться к созданию банка данных с проектами развития

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал Международную организацию высших органов финансового контроля (INTOSAI) и входящие в нее страны присоединиться к идее создания открытого международного банка данных с лучшими практиками развития в различных сферах.

"Хотел бы вернуться к идее, о которой говорил в этом году на Петербургском международном экономическом форуме [в июне] - о создании своего рода открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах, в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления", - сказал президент РФ, выступая в среду на конгрессе INTOSAI в Москве. "Приглашаю присоединиться к этой инициативе Международную организацию высших органов финансового контроля и страны, которые вы представляете", - обратился Путин к участникам конгресса.

Он также обратил внимание на важность обмена опытом для постоянного роста профессионального уровня и компетенции аудиторов. Путин выразил надежду, что нынешний конгресс INTOSAI станет важным шагом к укреплению международных связей и послужит развитию конструктивных отношений между странами, в основе которых - решение общих задач. По словам российского лидера, именно эти цели РФ ставит перед собой на предстоящие три года в качестве председателя в этой международной организации. "Мы открыты для диалога и расширения партнерских связей", - заключил Путин.

INTOSAI была создана в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входит 194 страны.