В Саратовской области планируют создать крупнейший в РФ центр электропромышленности

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области передали в Министерство экономического развития РФ заявку о создании на территории региона особой экономической зоны, где бы располагался крупнейший в России центр электронной промышленности. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор Валерий Радаев.

"Мы планируем создание в регионе особой экономической зоны для развития электронной промышленности, крупнейшего центра такой промышленности в России. В рамках создания зоны мы планируем развитие микроэлектроники и электронной промышленности для нужд ОПК, машиностроения, аэрокосмической и газовой отраслей", - сказал губернатор.

Он уточнил, что регионом уже подписаны предварительные соглашения с пятью резидентами на общую сумму 3 млрд рублей.

"При этом есть все основания рассчитывать на куда более весомые вложения", - отметил Радаев.

Место для создания ОЭЗ пока не называется. В регионе в этой сфере работают ряд предприятий: СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, завод автономных источников тока, завод "Саратовгазавтоматика", Саратовский завод энергетического машиностроения и другие.