Магазинам из Биаррица и соседних городов выплатят компенсацию за убытки в дни саммита G7

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Общий размер компенсации владельцам магазинов из Биаррица и ближайших к нему городов, доходы которых снизились в августе в дни саммита Группы семи, составит €1,2 млн. Об этом объявило в среду правительство Франции. Покрыть недостаток доходов коммерческих учреждений обещал после саммита, проходившего 24-26 августа в Биаррице, президент республики Эмманюэль Макрон.

Эта сумма будет разделена Биаррицем с целым рядом соседних городов - Байонной, Андаем, Бидаром, Англе и Юррюнь. Это связано с тем, что местные магазины и бутики были закрыты во время проходивших во время саммита "семерки" мощных манифестаций антиглобалистов. Для получения права на компенсационные выплаты владельцы магазинов должны представить доказательства того, что они понесли крупный материальный или финансовый ущерб, так или иначе связанный с проведением саммита.

В самом Биаррице недополучение дохода в основном связано с тем, что в городе еще до начала саммита были созданы две зоны безопасности. В "красную" могли попасть только участники саммита, сопровождающие их лица и обслуживающий их персонал. Во вторую, "синюю", более обширную, доступ был разрешен только местным жителям при условии предъявления документов с указанием места жительства. Это лишило заведения в центре города-курорта обычного для летнего сезона дохода от многих тысяч туристов.

Теперь подаваемые заявки на компенсацию будут рассмотрены в индивидуальном порядке префектом департамента Атлантические Пиренеи, который определит размер ущерба. Компенсации, однако, не будут превышать для одного подателя заявки суммы в €2 тыс. Исключение делается только для владельцев торговых заведений "красной" зоны Биаррица - они могут получить до €4 тыс. Предусмотрена также выплата в €10 тыс. "для особых случаев", когда имел место крупный ущерб.