ФАС предлагает компаниям совместно экспортировать сахар для недопущения роста цен

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 25 сентября. / ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает разрешить производителям сахара заключать соглашения о совместном экспорте за пределы ЕАЭС для недопущения роста цен на продукцию и освобождения внутреннего рынка от излишков продукции. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"Это даже скорее не соглашение между производителями сахара, а определение того объема сахара, который в настоящее время является излишним на рынке. И является фактором, который может существенно повлиять на объемы площадей, которые выделяют фермеры под сахарную свеклу в следующем сезоне, и привести к необоснованному изменению цен в сторону повышения", - пояснил он.

Проект постановления

24 сентября на портале проектов правовых актов был опубликован проект-постановления правительства России, которым предлагается считать допустимым совместный экспорт производителями белого сахара или свекловичного сахара-сырца. При этом объем экспорта товаров в рамках такого соглашения не должен превышать допустимый объем, установленный Минсельхозом РФ.

Разработчик документа ФАС полагает, что совместный объем производства компаний, которые смогут заключать такие соглашения, должен составлять не менее 70% сахара в России. Кроме того, в период действия соглашения его участники или лица, входящие с ними в одну группу, должны реализовывать на бирже не менее 10% от общего объема произведенного белого сахара.

Как отмечается в документе, исключения будут действовать год, этот срок может быть продлен, но не может превышать пять лет. При этом ФАС считает недопустимым вводить с помощью таких документов ограничения для участников соглашения по возможности самостоятельно определять цену, объем или территорию реализации белого сахара на внутреннем рынке, а также условия по отказу участниками соглашения от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями.

Антимонопольное ведомство считает необходимым для контроля выполнения условий экспортного соглашения обязать его участников согласовывать со службой планируемые объемы экспорта. Кроме того, компании должны будут ежеквартально информировать ФАС об объемах производства и реализации сахара на внутреннем рынке, а также об объемах его реализации на бирже.

Как пояснил журналистам Цыганов, что в настоящее время цена, по которой реализуется сахар, является невыгодной для фермеров и не стимулирует их сохранять тот уровень производства сахарной свеклы, которая должна поступать на переработку. По его словам, в случае одобрения документа "рынок будет определенным образом санироваться от излишков, которые давят на цену и не дают производителям эффективно работать".