Совет Федерации одобрил закон о господдержке российских виноделов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в среду одобрил закон о субсидиях российским производителям винодельческой продукции.

Документом предусматриваются субсидии для возмещения недополученных доходов или затрат, связанных с производством алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции. Это вина, шампанское, ликерные вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, виноматериалы.

Субсидии могут предоставляться как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Еще одним законом, одобренным в среду Совфедом, к подакцизным товарам отнесены виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, устройства для нагревания табака, виноград для виноделия, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в малые емкости, пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5%.

Документом при этом предусматривается предоставление налогоплательщикам, занимающимся производством вина, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.