Власти Камчатки предлагают запретить провоз в ручной клади больше 32 кг икры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатского края предлагают ограничить провоз икры лососевых видов рыб в ручной клади при авиаперелетах, запретив провозить более 32 килограммов без сопроводительных документов. Об этом на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сказал вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев.

"Проблема заключается в том, что на сегодняшний день в федеральном законодательстве отсутствует понятие "личного потребления". Второе: дополнить правила воздушных перевозок положением об ограничении перевозок на территории РФ икры в багаже пассажирами для личного потребления. Мы предлагаем до 32 кг установить ограничение без сопровождающих документов - мы исходим из того, что это верхняя норма веса багажа на одно место", - сказал он.

Сейчас внутри страны объем перевозок для личного пользования никак не регламентируется.

По словам Латышева, ежедневно в личном багаже из Камчатского края вывозится в среднем от 6 до 8 т икры для дальнейшей реализации. "По данным контролирующих и правоохранительных органов Камчатского края, на период с 2017 года через пассажирский терминал аэропорта Елизово вывезено порядка 2 тыс. т икорной продукции", - добавил вице-губернатор.

Кроме того, власти Камчатского края предлагают ужесточить наказание за незаконный оборот икорной продукции и внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ. "Отсутствие регуляторных норм в части коммерческого оборота тихоокеанского лосося и икры приводит к тому, что зачастую доказать незаконность происхождения товара становится просто невозможным. Эффективной мерой, на наш взгляд, может стать внесение изменений в ряд статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, а именно ужесточение уголовного и административного наказания за незаконный оборот водных биоресурсов", - сказал Латышев.

В частности, власти региона предлагают установить санкции за незаконный оборот водных биоресурсов, которые не предусмотрены сейчас, а также уточнить, что нарушения могут быть зафиксированы не только в границах континентального шельфа, но и во внутренних и территориальных водах. "Считаем необходимым внести изменения в статьи 253 и 256 УК РФ и в статьи 8.17 и 8.37 КоАП РФ, предусмотрев ответственность за незаконную приемку, обработку, транспортировку и хранение водных биоресурсов и произведенной из них продукцию с применением санкций в виде уголовного наказания и административного штрафа с конфискацией водных биоресурсов", - пояснил вице-губернатор края.