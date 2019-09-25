Совфед одобрил освобождение от НДФЛ материальной помощи для студентов и аспирантов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в среду одобрил закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи.

Согласно прежним нормам, материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

В то же время, согласно сложившейся практике, вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению НДФЛ, хотя по своей сути не отличалась от помощи работодателей сотрудникам.

Одобренный верхней палатой закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 тыс. рублей, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам, за налоговый период (календарный год).

Закон вступит в силу спустя месяц после дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.