ФАС поддержала предложение РСПП о разработке программы льготного финансирования проектов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о разработке программы льготного финансирования инвестиционных проектов, в основе которой лежит идея предварительного размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах в банках. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

"ФАС России в рамках компетенции были рассмотрены поступившие из правительства Российской Федерации предложения РСПП по разработке программы льготного финансирования долгосрочных проектов и инвестиционных проектов по организации производства и дистрибуции на территории зарубежных государств. Концептуально ФАС поддержала предложение о разработке программы льготного финансирования проектов", - отметил Кашеваров.

При этом, по его словам, ФАС будет выступать против установления необоснованных и завышенных требований к кредитным организациям в целях их участия в данных программах.

В случае принятия решения о подобном использовании средств ФНБ в качестве основного требования к банкам ФАС предлагает использовать определенный уровень кредитного рейтинга.

"Размещение денежных средств ФНБ должно быть основано на установленных максимальных и минимальных лимитах размещаемых средств, закрепленных для каждого разрешенного уровня кредитного рейтинга, в том числе для минимального разрешенного, на основании предельного соотношения объема размещаемых средств к величине собственных средств (капитала) кредитной организации", - пояснил Кашеваров.

Он также добавил, что ФАС готова и дальше принимать участие в проработке рассматриваемой инициативы.