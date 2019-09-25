Власти Подмосковья подали заявку на создание ОЭЗ "Максимиха" в Домодедове

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области подали в Минэкономразвития РФ заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Максимиха", которая будет расположена в Домодедове. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

"Заявка [на создание ОЭЗ "Максимиха"] была подана. Сейчас находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ", - сказал Хромов, добавив, что совместно ОЭЗ будет расположена на территории площадью около 2 тыс. га. По его словам, заявка на создание особой экономической зоны может быть рассмотрена до конца текущего года.

"Площадка удачно расположена с точки зрения транспортных коридоров, возможно создание большого транспортно-логистического центра и большого центра по переработке сельхозпродукции с акцентом на экспортные поставки из Московской области", - отметил Хромов.

Как сообщал бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев, инвестиции в ОЭЗ в Домодедове могут составить порядка 40 млрд рублей. Там будут базироваться логистические предприятия и производители продуктов питания.

В мае текущего года власти региона также направили в Министерство экономического развития Российской Федерации заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кашира".

В Подмосковье сейчас действуют три ОЭЗ: "Дубна", "Исток" и "Ступино Квадрат".