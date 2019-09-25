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Медведев повысил оклады не состоящих на госслужбе работников госорганов

Оклады инженеров, стенографисток, экспедиторов, экспертов, техников вырастут с 1 октября на 4,3%
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении окладов работников госорганов, замещающих должности, которые не являются должностями государственной гражданской службы, на 4,3% с 1 октября. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады работников федеральных государственный органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в тексте постановления.

Оклады повышаются, в частности, у таких работников госорганов, как инженер, стенографистки, экспедиторы, эксперты, техники и др.

Ранее сообщалось, что с 1 октября повышаются оклады месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, военнослужащих, правоохранителей, работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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