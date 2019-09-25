Колокольцев обратился к ТПП из-за частого обращения бизнесменов в полицию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев обратился к Торгово-промышленной палате в связи с частыми случаями обращения в полицию предпринимателей, стремящихся использовать правоохранительные органы в решении гражданских споров.

"На заседании правительственной комиссии в понедельник я обратился к заместителю председателя Торгово-промышленной палаты, чтобы использовать эту уважаемую площадку и обратиться к представителям бизнеса", - сказал Колокольцев в среду, выступая на заседании Общественного совета при МВД РФ.

По его словам, речь идет о том, чтобы "бизнесмены прекратили кошмарить бизнесменов руками сотрудников органов правопорядка". Это, в первую очередь, касается вопросов возврата кредитов, отметил министр.

"Получается, что сегодня требуют возбудитель дело, завтра требуют погасить свои кредиты, а это дело прекратить, все шишки ложатся на плечи сотрудников внутренних дел", - заявил Колокольцев.

В свою очередь начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев также обратил внимание на то, что частые обращения предпринимателей к сотрудникам службы участковых уполномоченных мешают им выполнять свои прямые обязанности.

"Необходимо посмотреть и проанализировать, почему сотрудники полиции, в основном участковые, занимаются заявлениями, которые имеют гражданско-правовой характер. Таких материалов у нас фактически половина, и это однозначно несвойственная для нас функция, на которую очень большой объем наших усилий растрачивается", - заявил Валяев.