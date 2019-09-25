Доля безналичных платежей в России в первом полугодии выросла до 68%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в России по итогам первого полугодия 2019 года составила 68% в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Ранее регулятор сообщал, что в первом квартале 2019 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%.

"Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счет/вклад, свидетельствует статистика Банка России. При этом и по объему такие операции занимают львиную долю рынка - 68%", - отмечают в ЦБ.

За январь - июнь физические лица использовали карты 19,2 млрд раз, совершив операции на общую сумму более 40 трлн рублей.

Объем эмиссии карт, с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчетном периоде, на конец июня составил почти 183 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%.

В регуляторе отметили, что уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой растет. Так, на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств по приему платежных карт.