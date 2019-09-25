Кольская ГМК за 200 млн рублей перенаправила промышленное тепло на котельную города

МУРМАНСК, 25 сентября /ТАСС/. Кольская горно-металлургическая компания (КГМК, дочернее предприятие ГМК "Норильский никель") в Мончегорске ввела в эксплуатацию новую насосную станцию утилизации тепла для передачи теплоносителя на котельную. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кольской ГМК.

"Главное предназначение насосной станции утилизации тепла - подогрев воды для котельной Кольской ГМК за счет тепла, выделяемого технологическим оборудованием цеха электролиза никеля. Стоимость проекта составила около 200 млн рублей", - сообщили в компании.

Основным источником энергии для новой насосной станции служит вода, используемая в технологической цепочке. Во время производственного процесса она нагревается до 65-85 градусов Цельсия. Передача этого тепла для подогрева воды котельной ТЭЦ осуществляется при помощи теплообменников. В результате горячая вода остужается и идет обратно в цех, а холодная котельной нагревается, что дает возможность использовать меньше мазута.

Котельная подает тепло для производственных объектов ГМК и жилфонда Мончегорска. При этом процесс передачи тепла автоматизирован. Вся необходимая информация о работе оборудования выведена на центральный пульт теплоэлектроцентрали.

Первые результаты работы новой насосной станции говорят о значительном экономическом эффекте. Только за сутки экономия мазута составляет около 23 тонн. По итогам года его ожидаемая экономия должна составить 2940 тонн на сумму более 58 млн руб. В 2020 году потребление топлива планируется снизить на 10 тыс. тонн или в денежном эквиваленте на 205 млн руб.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и в Европу. Никель является основой большинства суперсплавов - жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. В Мурманской области находятся одни из крупнейших в стране месторождений содержащих никель руд.