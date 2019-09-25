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СФ одобрил закон об освобождении от НДФЛ доходов, полученных в связи с ЧС

Закон будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в среду одобрил закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями. Необходимые поправки вносятся в Налоговый кодекс.

"Закон предусматривает освобождение от НДФЛ, независимо от источника выплаты дохода в денежной или натуральной форме, в виде материальной выгоды, а также в связи с прекращением полностью или частично обязательств по уплате задолженности, полученной гражданами, пострадавшими в результате террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств", - пояснил на заседании член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. Это также касается семей пострадавших.

В настоящее время предусмотрен закрытый перечень доходов в натуральной форме, освобождаемых от НДФЛ в связи с соответствующими событиями, но не предусматривается освобождение от налога на материальную выгоду и иные доходы, полученные пострадавшими.

Закон также включает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года.

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