Россияне чаще граждан других государств посещают Белоруссию с туристическими целями

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Граждане России по-прежнему удерживают лидерство среди зарубежных туристов, посещающих Белоруссию. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета (Белстат), опубликованные на сайте ведомства по случаю предстоящего Всемирного дня туристов.

В 2018 году в организованном порядке Белоруссию посетили более 207 тыс. туристов из России, по сравнению с 2017 годом прирост числа приехавших в республику россиян составил более 16 тыс. человек. В пятерке стран, граждане которых чаще других посещают Белоруссию, кроме России, также Литва, Польша, Латвия, Украина. При этом число посетивших с туристическими целями граждан этих стран, за исключением Украины, увеличилось вдвое по сравнению с 2017 годом. Специалисты связывают это с установленным ранее белорусскими властями безвизовым режимом пребывания иностранцев в некоторых регионах страны.

"В целом въездной туристический поток в республику с учетом пересечений государственной границы на открытом белорусско-российском участке в 2018 году составил 11,5 млн прибытий иностранных граждан и возрос по сравнению с 2017 годом почти на полмиллиона человек", - отметили в Белстате. При этом, уточнили специалисты ведомства, поток организованных иностранных туристов и экскурсантов в Белоруссию составил за этот период около 365 тыс. человек из 122 стран мира. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в республике составила пять дней.

Россияне также лидируют среди зарубежных экотуристов, которых привлекают белорусские агроусадьбы. Их в прошлом году посетили почти 32 тыс. граждан РФ, которые значительно опередили туристов из Польши, Узбекистана, Латвии и Украины. Всего в Белоруссии деятельность в сфере агроэкотуризма осуществляют более 2 тыс. субъектов хозяйствования, их услугами в 2018 году воспользовались более 420 тыс. человек (в 2017 году - около 350 тыс. человек).

Выездной туризм

Египет, Турция и Украина остаются для жителей Белоруссии главными туристическими направлениями. Эти страны для отдыха в 2018 году выбрали соответственно 212 тыс., более 151 тыс. и около 122 тыс. человек. По каждому из направлений специалисты отрасли констатировали рост числа белорусских туристов. При этом они отметили снижение интереса путешественников к Польше, Болгарии, Черногории. Почти в 2,5 раза возросло число желающих посетить Грузию. Интерес туристов к Российской Федерации остался на прежнем уровне, соседнюю страну с туристическими целями посетили около 47 тыс. белорусов.

Всего выездной туристический поток из республики с учетом пересечений границы на открытом белорусско-российском участке в 2018 году составил 9,3 млн человек. Численность туристов и экскурсантов, организованно выехавших из Белоруссии за рубеж, составила около 850 тыс. человек, граждане республики посетили 123 страны мира.