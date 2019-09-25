Власти Подмосковья презентуют инвестпотенциал региона в трех странах до конца года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до конца 2019 года презентовать инвестиционный потенциал региона в Турции, Индии и Испании, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

"Ближайшие поездки у нас планируются в Турцию, Индию и Испанию. Соответственно, представлять будем наш потенциал <...> В Турции планируем обсуждать создание совместных медицинских кластеров, развитие туристического потенциала, гостиничных комплексов. С Испанией планировали говорить о высокотехнологичной продукции, по Индии мы крайне заинтересованы в привлечении компаний по тонкой химии, по субстанциям фармацевтической продукции", - сказал Хромов.

Он добавил, что все поездки планируется провести до конца года.

В августе текущего года власти Подмосковья уже презентовали региональный инвестпотенциал в Китае.

Ранее Хромов сообщал, что за первое полугодие 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 373,8 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2018 года практически на 20%.